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Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı planı olduğu iddia edildi. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alaaddin Aldemir, 'duyumlarım var' deyip ekledi: "Sandık güvenliğinden önce Millet İttifakı'nı oluşturan liderlerin can güvenliği her şeyden önemli."

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Alaattin Aldemir'den 'suikast' iddiası. Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Alaaddin Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var” iddiasında bulundu. "Sandık güvenliğinden önce Millet İttifakı'nı oluşturan liderlerin can güvenliği her şeyden önemli" diyen Alaaddin Aldemir şu iddialarda bulundu:

Mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na...

- Duyumlarım var. Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortak olur bu işe...

- Genel Başkan'a bu bilgiyi vermeden paylaşıyorum. Bir mafya grubu üzerinden, Sinan Ateş'e bir uyuşturucu grubu üzerinden birşeyler duyuyorum, liderlere yönelik. 

Bursa'da açılan pankartlar neyin nesi

- Bursaspor Amedspor maçında tribünlerde açılan 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartlarıyla neyin hafızasını oluşturmak istiyorsunuz. Bunları yapacaksınız, yarın da PKK eylem yaptı diye farklı güçler mi devreye girecek? Derdiniz ne sizin?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. 

Ülke ikinci Bir Sinan Ateş olayını kaldırmaz

- Sakın ha! Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum bu ateş hepimizi yakar. 

- Devleti yönetenler gerekli önlemleri alsın. İkinci bir Sinan Ateş olayını bu ülke kaldıramaz. 

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