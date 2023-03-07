BIST 5.452
DOLAR 18,91
EURO 20,16
ALTIN 1.122,57
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'dan kritik Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ali Babacan'dan kritik Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olması sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ilk açıklamalar geldi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle ilgili olarak Babacan "Herhalde CHP en büyük iki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmez" dedi.

Abone ol

Millet İttifakı'ndaki kriz cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun açıklanmasıyla dün akşam sona erdi. Krizin sona ermesinde ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü etkili oldu.

6 liderin imzaladığı 'Ortak Yol Haritası' metninin 12’nci maddesinde, “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” ifadeleriyle yer aldı.

Ali Babacan'dan ilk açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından ilk kez canlı yayında konuştu. Babacan, Masa'da alınan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını da değerlendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV'de yaptığı açıklamada Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için "Ekrem bey ile Mansur beyi de takıma kattık. İleride forvet mi olur orta saha mı olur, konuşulur." dedi.

"AK Parti'ye teslim etmezler herhalde diyorum"

Ankara ve İstanbul'un öneminin altını çizen Babacan "Bunun detaylarına şu anda çok girmeyelim dedik. Uygun zamanda yapılır cumhurbaşkanı yardımcılığı. Nüfus olarak en büyük 2 şehrin belediye başkanlıklarının anahtarlarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde diyorum." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"Ülkemize hayırlı olsun diyorum, tarihi bir aşamayı geçtik. Yakın tarihimizde demokrasimizin gerçekleştirdiği en önemli başarıyı gerçekleştirdik. 2300 maddelik ortak politika metni hazırlayan, anayasa paketi hazırlayan bir ittifak var. Millet İttifakı'nın 84 maddelik anayasa değişikliği hazır. Biz önce parlamenter sistem demiştik. Hazırladık. Meclis açıldığı gün Meclis'e sunulmaya hazır. Dün aynı zamanda 6 partinin ülkeyi nasıl ortak yöneteceğini ilan ettik. Avrupa'da şu an bu kadar kalitede bir çalışma yok. Artık biz hazırız. 14 Mayıs'ta seçim olacak gibi öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı tekrar tekrar söyledi, en geç de 18 Haziran zaten. Ayın 10'unda ilan ederse 14'ünde seçim olur. Sayılı gün var ama biz hazırız.

ÖNCEKİ HABERLER
Çetenin lideri bir kadın! Antalya'da polis operasyonla çökertti
Çetenin lideri bir kadın! Antalya'da polis operasyonla çökertti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var
6 genel başkanın ilk programı belli oldu! İlk durak deprem bölgesi olacak
6 genel başkanın ilk programı belli oldu! İlk durak deprem bölgesi olacak
Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Berfu Yenenler'in Meral Akşener paylaşımı sosyal medyayı salladı: Öyle bir ti'ye aldı ki!
Berfu Yenenler'in Meral Akşener paylaşımı sosyal medyayı salladı: Öyle bir ti'ye aldı ki!
Depremler sonrası denetimler sıklaştırıldı: Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor!
Depremler sonrası denetimler sıklaştırıldı: Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor!
Meral Akşener'in sonu Önder Sav gibi olacak! Aslı Baykal'dan İYİ Parti'ye uyarılar!
Meral Akşener'in sonu Önder Sav gibi olacak! Aslı Baykal'dan İYİ Parti'ye uyarılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! "Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! "Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu
Depremden korkan akın akın oraya göçüyor! Fiyatlar 3 katına çıktı
Depremden korkan akın akın oraya göçüyor! Fiyatlar 3 katına çıktı
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu!
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e sert sözler: Bir kere satan yine satar yine satacaktır
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e sert sözler: Bir kere satan yine satar yine satacaktır