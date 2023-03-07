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Muharrem İnce "dolar 37 lira olacak" dedi! Doların 10 lira olacağını da bilmişti

Muharrem İnce "dolar 37 lira olacak" dedi! Doların 10 lira olacağını da bilmişti

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2018 yılındaki seçim sürecinde 'Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider' tahmininde bulunmuş ve tahmininde haklı çıkmıştı. Muharrem İnce, bu kez de doların 40 liraya çıkacağını öne sürerek tarih verdi.

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2018 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olarak yarışan ve seçim döneminde "Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider. Ben kazanırsam dolar düşer" tahmininde bulunan ve tahmininde haklı çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu kez de doların 40 liraya kadar çıkabileceğini vurgulayarak tahmin verdi. TV 100 ekranlarında Uğur Dündar ile Mine Özbek'in sorularını yanıtlayan Muharrem İnce 'Bu kafayla gidilmesi halinde' yılbaşında doların 35-37 lira seviyesine çıkacağını savundu.

İktidarın 20 yıllık hedeflerini sıraladı

- 20 yıllık bir iktidar var bu iktidarın 20 yıllı hedeflerine bir bakalım. Milli gelir 2 trilyon dolar demiş yarısı bile yok. Kişi başı 25 bin dolar demişler şu anda yarısı bile yok. İhracat 500 milyar dolar şu anda yarısı var.

- Borsa'daki şirket sayısı 1000 olarak hedeflenmiş şu anda yarısı. Dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz demişler şu anda 23’üncü sırada. Enflasyon ve faiz tek haneli olacak demişler uçtuk.

- Dünya ticaretinde yüzde 1,5'luk pay demişiz olmamış. Tarımda milli gelir 150 milyar dolar demişiz 53 milyar olmuş. Yani hiç birisi olmamış. Çok beceriksiz bir iktidar ile karşı karşıyayız. 20 yılda verdiği hiçbir sözü tutamamış.

Altılı Masa'nın derdi ülkeyi yönetmek değil

- Bunun karşılığında millete umut olacak bir Altılı Masa kurdular. Adı Millet İttifakı, millet var mı vallahi yok. Misal biz cumhurbaşkanı adayımızı ayın 12'sinde belirleyeceğiz. Nasıl belirleyeceğiz, üyelerimizin hepsinin önüne sandık koyacağız. Önseçim ile… Bunu yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Dertleri Türkiye'yi yönetmek değil...

Yılbaşında dolar 35-37 lira olacak... 

- Ben dağılacaklar dedim, dağıldılar. Şunu söylemek istiyorum. Dolar 10 lira olacak dediğim zaman bana gülüyorlardı. O da oldu. Şimdi dolar 35 lira olacak diyorum bu kafayla gidilirse. Dolar 4.60 lira idi ben 10 lira olacak dedim oldu. Şimdi de 35-37 lira olacak yılbaşında. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama bunları söylemek zorundayım. Su krizi kapıda, bu memleket kuraklık yaşayacak."

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