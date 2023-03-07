Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı geldi: Endişeliyiz

Deprem bölgesinde önce hızla enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü ardından depremzedeler için yapılacak inşaat projeleri ihalelerle hayata geçirilmeye başlandı. Kendisi gibi deprembilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ile görüşen Prof. Dr. Naci Görür, enkaz bölgesinde yapılan bu çalışmalar nedeniyle 'endişeli' olduklarını söyledi.

Abone ol

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Okan Tüysüz ile deprem bölgesindeki yenileme çalışmalarına ilişkin görüştüklerini ve durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, tamir ve yenileme çalışmalarının sadece bir inşaat projesi olmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu günlerde harıl harıl deprem bölgesinde yerleşim bölgelerini yenileme, ayağa kaldırma çalışmaları yapılıyor.

"Sadece bir inşaat projesi değildir"

Okan Tüysüz ile görüştük, duyduğumuz endişeleri bir kez daha duyuralım dedik: Deprem kentlerini tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir.

İmar çalışmalarından önce dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

Her yerleşim alanının yüzey jeolojisini, yeraltı jeolojisini, jeomorfolojisini, jeofiziğini, sismolojisini, zeminini, vb. ayrıntılı olarak bilecek ve yenilediğiniz bölgenin depremselliğini, aktif faylarını, çökme alanlarını, sıvılaşma yörelerini, kütle hareketlerinin olabileceği yerleri, deprem etkisinin büyütüleceği yöreleri, deprem dalgalarının bir nevi kapana kısılıp yıkıcı etkilerinin artacağı alanları, vb. belirleyip inşaatına giriştiğiniz yerlerin yerleşime uygun olup olmadığına karar vermeniz, sonra da yenileme ve imar çalışmalarına girişmeniz lazım.

"Ne olur..."

Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. Sevgiyle.."