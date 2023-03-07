Türkiye, Yunanistan'ı solladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: İşte 2023'ün en iyileri...

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri"ne dair 2023'te liste hazırlandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; ülkelerin uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi başlıklar dikkate alınarak sıralama yapıldı.