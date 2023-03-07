Türkiye, Yunanistan'ı solladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: İşte 2023'ün en iyileri...
|
"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" belli oldu. 2023'te güncel olarak hazırlanan listede ülkeler arasında sıralama yapıldı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti. Türkiye; Yunanistan ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini solladı.
"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri"ne dair 2023'te liste hazırlandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; ülkelerin uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi başlıklar dikkate alınarak sıralama yapıldı.
132
Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. İşte "dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesinin başında gelen 30 ülke...
232
30-KANADA
332
29- SURİYE
432