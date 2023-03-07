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Maraş'ta bir korkutan deprem daha şiddetini AFAD duyurdu

Maraş'ta bir korkutan deprem daha şiddetini AFAD duyurdu

Kahramanmaraş'ta da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 4.4 olduğunu duyurdu. Öte yandan Marmara Denizinde de saat 11:36'da merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin üzerinden 1 ay geçerken bölgede yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 4.4 olduğunu duyurdu. Saat 12.40'ta meydana gelen depremin merkez üssü Onikişubat ilçesi olarak açıklandı. Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmara'da da bir deprem

Öte yandan Marmara'da da bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 21.16 km açıklarında gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken derinliği 8.63 km olarak kaydedildi.

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