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Kiracıdan ev sahibini şoke eden pankart! 'Bu bina çürüktür'

Kiracıdan ev sahibini şoke eden pankart! 'Bu bina çürüktür'

İstanbul Kadıköy’de 5 katlı apartmanın en üst katında oturan kiracı, 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asıp evi boşalttı.

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Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı. Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı.

Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür

Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Mesajında "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür" dedi.

Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek, "Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış" diye konuştu. 

Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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