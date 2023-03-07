Ordu'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşi 10 yerinden bıçakladı

Ordu’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Yeliz Gültaş (32) ile eşi Muhammer Gültaş (47) arasında tartışma çıktı. Bu esnada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş’a konuşmak istediğini söyleyip odaya götürdü, kapıyı kilitledikten sonra ise 10 yerinden bıçakladı. Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Çığlık sesi duyan komşular sağlık ekiplerine bilgi verdi.Güvenlik ekipleri Muhammet Gültaş’ı yakalamak için çalışma başlattı.