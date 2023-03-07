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Valilik duyurdu:Ağır silah atışları yapılacak bölgeye giriş-çıkış yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Valilik duyurdu:Ağır silah atışları yapılacak bölgeye giriş-çıkış yasaklandı

Kars’ta ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı 30 Mart, 14 Nisan 2023 tarihleri arasında bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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Konuyla İlgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars ili sınırları dâhilinde bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Üsçavuş İlhan Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında (Akbaba atış ve tatbikat bölgesi) 30 Mart-14 Nisan 2023 tarihleri arasında ağır silah atışları (Top) icra edilecektir” denildi.

Atışların yapılacağı tarihlerde bölgeye yakın köylerde bulunan vatandaşların tatbikat alanına ve etrafına girmemeleri istendi.

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