Kemal Kılıçdaoğlu'ndan veda mesajı! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sözleri de dikkat çekti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım." dedi. 6'lı masanın liderleri için de dikkat çeken sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, Meral Akşener için"Arada bir ülkücü damarı tutar bunu da gayet iyi biliyorum." diye konuştu.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım." dedi ve kürsüye veda etti.

Kılıçdaroğlu, "Grup kürsümüze veda etmek için bugün buradayım.Tüm yaşanmışlıklarımızı ardına bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin." dedi ve şunları kaydetti:

-Bakmayın siz o saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında bir şeyleri yok ruhları kararmıştır. Bizim mazlumlar için atan kocaman yüreğimiz var. Bu kürsüde onlar adına son kez konuşuyorum umutluyum dostlarım.

"Arada ülkücü damarı tutar bilirim"

-İyi Parti'nin sayın Genel Başkanı Meral Akşener merttir büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da iyi bilir yerine geldiğinde masaya yumruk vurmayı da bilir ona müteşekkir olduğumu bilmesini isterim. Bazı insanlar söylenmemesi gerekenleri söylediler. Gerekirse yumruğunu vurur diyorum ya arada ülkücü damarı tutar bilirim. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı... Temel Bey cesurdur. O hepimizin iyi tanıması gereken siyasi aktör ve bilgedir. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı da Ahmet Bey... Günlerdir uyumuyor bu lider o da çorbada tuzu olan büyük insan. Ali Babacan bu genç lider ile Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Bilin istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey yürür karanlığın üzerine genç bir liderdir.

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş..."

-İki kişi daha var siz de biliyorsunuz.Söylemiştim tam karşımda oturuyordu evladım Ekrem İmamoğlu...O da yanımda olacak yıllardır omuz omuza verdiğimiz birbirimizi kolladığımız Mansur Yavaş...

"Hakkınızı helal edin"

-Büyük lokma yiyeceğiz büyük laf etmeyeceğiz. Öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün tüm bunlar geçecek şafak tatlı bir gülümseme ile doğacak. Hakkınızı helal edin dostlarım haydi bismillah...