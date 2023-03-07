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İnceleme yapılan BİM market mühürlendi! İş yeri sahibi müteahhit 'hepsi bu' diye savundu

İnceleme yapılan BİM market mühürlendi! İş yeri sahibi müteahhit 'hepsi bu' diye savundu

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 binanın zemin katındaki dükkanların projeye aykırı şekilde duvar yıkılarak birleştirilmesi nedeniyle kiracı olan BİM market şubesi mühürlendi.

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Sahil Mahallesi Şehit Polis Memuru Abdülhamit Kaya Caddesi üzerinde bitişik bulunan Çiftçi ve Şimal apartmanlarının zemin katlarındaki 2 dükkan duvarı yıkılarak birleştirildi. Dükkanlar bu halleriyle 12 yıl önce bir markete kiraya verildi. Şimal Apartmanı’nda oturan Sedat Cansız’ın şikayeti üzerine bölgeye gelen Çiftlikköy Belediyesi’ne bağlı ekipler söz konusu binada incelemede bulundu.

Market mühürlendi

İncelemeler sonucu duvarların projeye uygun olmayan şekilde yıkıldığının tespiti üzerine ekipler market şubesini mühürledi.

Dükkanın sahibi: "Hepsi bu" 

İş yeri sahibi ve aynı zamanda yan binanın müteahhidi Mevlüt Çiftçi, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara Depremi sonrası inşaat sektörüne girdiğini ve binalarının güvenli olduğunu söyledi.

12 yıl önce dükkanları birleştirerek kiraya verdiğini anlatan Çiftçi, "Sadece iki dükkanın arasından bir el arabası geçecek kadar tuğladan yapılan yeri açmışız. Hepsi bu. Tabi farklı şeyler anlatılıyor. Cami tarafında olan binayı ben yaptım, yanındaki farklı biri yaptı. Sonradan diğer binanın altındaki dükkanı satın alıp birleştirdim. 12 yıldır da kiralık. İki dükkan arasında usulsüzlük yok sadece birleştirme var. 12 yıl önce geçmiş belediye geldi teknik rapor aldılar. Bu teknik rapor belediyede mevcut" dedi.

"Aklım hayalim almıyor"

Şimal Apartmanı sakini Sedat Cansız, Hataylı olduğunu ve depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini söyledi. 7 yıldır binada oturduğunu anlatan  Cansız, şöyle konuştu:

"2 farklı binanın altında tek bir dükkan var. Bu dükkan isterse Japon teknolojisiyle yapılmış olsa dahi farklı zamanlarda yapılan iki binanın altındaki bitişik dükkana o dönem seçilmiş belediye başkanı nasıl izin vermiş. Buraya nasıl ruhsat vermişler aklım hayalim almıyor. Benim davam marka veya mal sahibi ile değil. İki kolon, kiriş kesilmiş midir? Teknik olarak bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla iki tane taşıyıcı duvar yok edilerek tek dükkan haline dönüştürülmüştür. Bunun bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum."

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