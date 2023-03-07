Deprem yardımlarını çalan Emniyet Müdürü tutuklandı! 'Şehit çocuğu' çıktı daha önce de...

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından yardım için gönderildiği Gaziantep'in Islahiye ilçesinden dönerken depremzedelere gönderilen çadır, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu gibi onlarca malzemeyi çalarak Tekirdağ'a götüren Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yadigar Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Işık'ın 'şehit çocuğu' kontenjanından emniyete girdiği ve daha önce de amirleriyle sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok güvenlik görevlisi yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirildi. Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar Işık da bu kapsamda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi. Yadigar Işık, 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Ancak; otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.

Evinden hangi malzemeler çıktı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı’nın talimatıyla emniyet müdürü gözaltına alındı. Yadigar Işık’nın evinde yapılan aramada; 1 Jeneratör, 2 Büyük Çadır, 5 Siyah Renkli Ara ve Bağlantı Kablosu, 9 Şişme Yatak, 5 Uyku Tulumu, 5 Seyahat Çantası, 7 Bere, 2 Bot, 2 Yağmurluk Kaban, 5 Yağmurluk Üstü, 1 Yağmurluk Altı, 4 Küçük Çadır, 15 kilo Köpek Maması, kadın pedleri, 3 Elektirikli Isıtıcı ve Kettle Isıtıcılar ele geçirildi.

Önce serbest kaldı sonra tutuklandı

Yadigar Iışık, savcılık tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklanması istemiyle gönderildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık buna itiraz edince Yadigar Işık bir gün sonra tutuklanarak Tekirdağ cezaevine gönderildi.

O müdür şehit çocuğu çıktı

Yadigar Işık'la ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. T24'ün haberine göre, depremzede yardımlarını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Yadigar Işık’ın şehit çocuğu olduğu belirlendi. Emniyet teşkilatına da mevzuat gereğince şehit çocuğu kontenjanından girdiği anlaşılan Yadigar Işık'ın yakınları şok oldu.

Daha önce de sürgün yemiş

Yadigar Işık’ın daha önce görev yaptığı Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde de sorun yaşadığı ve bu sebeple görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Işık'ın, Emniyet Teşkilatı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 34. maddesi hükmü gereğince yaklaşık 2 yıl önce Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiği belirlendi. Yadigar Iışık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Işık için müfettiş görevlendirildi

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Görevlendirilen müfettişler, önümüzdeki günlerde hazırlayacakları raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na gönderecek.