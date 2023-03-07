BIST 5.422
DOLAR 18,92
EURO 20,16
ALTIN 1.119,52
HABER /  SPOR

Fiorentina - Sivasspor maçını hakemi belli oldu

Fiorentina - Sivasspor maçını hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fiorentina ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor, 9 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak.

Jorgji’nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak. Maçta VAR koltuğunda Luis Godinho, AVAR'da da Helder Malheiro oturacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular 'Bizim için her şeyden önemli'
Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular 'Bizim için her şeyden önemli'
Fay hatlarını inceledi! Uzman isimden son üç deprem için çarpıcı yorum: "500 yılın en büyüğü"
Fay hatlarını inceledi! Uzman isimden son üç deprem için çarpıcı yorum: "500 yılın en büyüğü"
Depremi önceden biliyorlar iddiası kuş satışlarını arttırdı
Depremi önceden biliyorlar iddiası kuş satışlarını arttırdı
İnceleme yapılan BİM market mühürlendi! İş yeri sahibi müteahhit 'hepsi bu' diye savundu
İnceleme yapılan BİM market mühürlendi! İş yeri sahibi müteahhit 'hepsi bu' diye savundu
Deprem yardımlarını çalan Emniyet Müdürü tutuklandı! 'Şehit çocuğu' çıktı daha önce de...
Deprem yardımlarını çalan Emniyet Müdürü tutuklandı! 'Şehit çocuğu' çıktı daha önce de...
Kemal Kılıçdaoğlu'ndan veda mesajı! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sözleri de dikkat çekti
Kemal Kılıçdaoğlu'ndan veda mesajı! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sözleri de dikkat çekti
Pendik'te alacağı araç hasarlı çıktı, ekspertiz ücretini alamayınca lastikleri kesti
Pendik'te alacağı araç hasarlı çıktı, ekspertiz ücretini alamayınca lastikleri kesti
Fahrettin Koca'dan hastane açıklaması: Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var
Fahrettin Koca'dan hastane açıklaması: Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var
Cinsel istismar davasında şaşırtan iddia: "Fransa'ya gidebilmek için iftira attılar"
Cinsel istismar davasında şaşırtan iddia: "Fransa'ya gidebilmek için iftira attılar"
Valilik duyurdu:Ağır silah atışları yapılacak bölgeye giriş-çıkış yasaklandı
Valilik duyurdu:Ağır silah atışları yapılacak bölgeye giriş-çıkış yasaklandı
Ordu'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşi 10 yerinden bıçakladı
Ordu'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşi 10 yerinden bıçakladı
Maraş'ta bir korkutan deprem daha şiddetini AFAD duyurdu
Maraş'ta bir korkutan deprem daha şiddetini AFAD duyurdu