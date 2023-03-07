Soruyu duyunca çılgına döndü! Eski futbolcu Serkan Balcı "Siz kimsiniz" deyip el hareketi yaptı
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Kız arkadaşlarıyla mekan çıkışında görüntülenen eski futbolcu Serkan Balcı, gazetecilerden gelen soruyu duyunca çılgına döndü.
Eski milli futbolcu Serkan Balcı, önceki gece Oligark adlı mekandan kız arkadaşlarıyla çıkarken magazincilere yakalandı.
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Biten evliliğiyle ilgili soru, Balcı’yı kızdırdı. Alkollü olduğu anlaşılan Balcı, “Bu nasıl soru! Siz kimsiniz? Beni çekseniz ne yazar” diye çıkıştı.
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O sırada mekândan ayrılan birkaç kişi de habercilerin üzerine yürüdü.
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Balcı'yı çıldırtan "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusuydu. Balcı, orta parmağıyla gazetecilere el hareketi yapıp küfürler de savurdu.
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