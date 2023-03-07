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Soruyu duyunca çılgına döndü! Eski futbolcu Serkan Balcı "Siz kimsiniz" deyip el hareketi yaptı

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Soruyu duyunca çılgına döndü! Eski futbolcu Serkan Balcı "Siz kimsiniz" deyip el hareketi yaptı

Kız arkadaşlarıyla mekan çıkışında görüntülenen eski futbolcu Serkan Balcı, gazetecilerden gelen soruyu duyunca çılgına döndü.

Soruyu duyunca çılgına döndü! Eski futbolcu Serkan Balcı "Siz kimsiniz" deyip el hareketi yaptı

Eski milli futbolcu Serkan Balcı, önceki gece Oligark adlı mekandan kız arkadaşlarıyla çıkarken magazincilere yakalandı.

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Soruyu duyunca çılgına döndü! Eski futbolcu Serkan Balcı "Siz kimsiniz" deyip el hareketi yaptı

Biten evliliğiyle ilgili soru, Balcı’yı kızdırdı. Alkollü olduğu anlaşılan Balcı, “Bu nasıl soru! Siz kimsiniz? Beni çekseniz ne yazar” diye çıkıştı.

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Soruyu duyunca çılgına döndü! Eski futbolcu Serkan Balcı "Siz kimsiniz" deyip el hareketi yaptı

O sırada mekândan ayrılan birkaç kişi de habercilerin üzerine yürüdü.

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Soruyu duyunca çılgına döndü! Eski futbolcu Serkan Balcı "Siz kimsiniz" deyip el hareketi yaptı

Balcı'yı çıldırtan "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusuydu. Balcı, orta parmağıyla gazetecilere el hareketi yapıp küfürler de savurdu.

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