Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi! '13. Cumhurbaşkanı adayı Bay Kemal'

Kayseri'de son dakika peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Kılıçdaroğlu aday oldu Cem Yılmaz gönderme yaptı: "Değerler loading"

Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular 'Bizim için her şeyden önemli'