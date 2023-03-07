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Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi! '13. Cumhurbaşkanı adayı Bay Kemal'

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi! '13. Cumhurbaşkanı adayı Bay Kemal'

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profiline, "13. Cumhurbaşkanı Adayı" yazısını ekledi.

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Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun profiline "13. Cumhurbaşkanı Adayı" yazısını eklendi.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter profilinde, “13. Cumhurbaşkanı Adayı | Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal” ifadeleri yer aldı.

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