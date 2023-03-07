Kılıçdaroğlu aday oldu Cem Yılmaz gönderme yaptı: "Değerler loading"

Millet İttifakı'nın adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin ilan edilmesinin ardından Cem Yılmaz, önce bulutların ardından yükselen güneş, sonra da "Değerler loading (yükleniyor)" paylaşımı yaptı.Abone ol
Meral Akşener’in geçen perşembe yapılan 6’lı masa toplantısında Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması üzerine başlayan kriz, dün çözüldü. Akşener, 6’lı masaya döndü.
5.5 saatlik toplantının ardından SP lideri Karamollaoğlu beklenen açıklamayı yaptı.
Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.
Kılıçdaroğlu’nun açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz Twitter hesabından bulutların ardından yükselen güneş fotoğraf paylaştı ardından da “Değerler loading (yükleniyor)” diye yazdı.