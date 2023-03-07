BIST 5.425
DOLAR 18,92
EURO 20,15
ALTIN 1.119,87
HABER /  MAGAZİN

Kılıçdaroğlu aday oldu Cem Yılmaz gönderme yaptı: "Değerler loading"

Kılıçdaroğlu aday oldu Cem Yılmaz gönderme yaptı: "Değerler loading"

Millet İttifakı'nın adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin ilan edilmesinin ardından Cem Yılmaz, önce bulutların ardından yükselen güneş, sonra da "Değerler loading (yükleniyor)" paylaşımı yaptı.

Abone ol

Meral Akşener’in geçen perşembe yapılan 6’lı masa toplantısında Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması üzerine başlayan kriz, dün çözüldü. Akşener, 6’lı masaya döndü.

5.5 saatlik toplantının ardından SP lideri Karamollaoğlu beklenen açıklamayı yaptı.

Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz Twitter hesabından bulutların ardından yükselen güneş fotoğraf paylaştı ardından da “Değerler loading (yükleniyor)” diye yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora imza attı
Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora imza attı
AK Parti Grup toplantısı basına kapalı yapıldı
AK Parti Grup toplantısı basına kapalı yapıldı
Fiorentina - Sivasspor maçını hakemi belli oldu
Fiorentina - Sivasspor maçını hakemi belli oldu
Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular 'Bizim için her şeyden önemli'
Enkaz altındaki Kabe örtüsü için iş makinesi tuttular 'Bizim için her şeyden önemli'
Fay hatlarını inceledi! Uzman isimden son üç deprem için çarpıcı yorum: "500 yılın en büyüğü"
Fay hatlarını inceledi! Uzman isimden son üç deprem için çarpıcı yorum: "500 yılın en büyüğü"
Depremi önceden biliyorlar iddiası kuş satışlarını arttırdı
Depremi önceden biliyorlar iddiası kuş satışlarını arttırdı
İnceleme yapılan BİM market mühürlendi! İş yeri sahibi müteahhit 'hepsi bu' diye savundu
İnceleme yapılan BİM market mühürlendi! İş yeri sahibi müteahhit 'hepsi bu' diye savundu
Deprem yardımlarını çalan Emniyet Müdürü tutuklandı! 'Şehit çocuğu' çıktı daha önce de...
Deprem yardımlarını çalan Emniyet Müdürü tutuklandı! 'Şehit çocuğu' çıktı daha önce de...
Kemal Kılıçdaoğlu'ndan veda mesajı! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sözleri de dikkat çekti
Kemal Kılıçdaoğlu'ndan veda mesajı! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sözleri de dikkat çekti
Pendik'te alacağı araç hasarlı çıktı, ekspertiz ücretini alamayınca lastikleri kesti
Pendik'te alacağı araç hasarlı çıktı, ekspertiz ücretini alamayınca lastikleri kesti
Fahrettin Koca'dan hastane açıklaması: Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var
Fahrettin Koca'dan hastane açıklaması: Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var
Cinsel istismar davasında şaşırtan iddia: "Fransa'ya gidebilmek için iftira attılar"
Cinsel istismar davasında şaşırtan iddia: "Fransa'ya gidebilmek için iftira attılar"