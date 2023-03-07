MSB acı haberi duyurdu; 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştüğünü açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençe Kilit operasyon bölgesinde 18 Şubat tarihinde yaşanan silah kazası sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur.