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MSB kara haberi duyurdu Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

MSB kara haberi duyurdu Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, silah kazası sonrası yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P.Söz.Er Adem AVUNAN'ın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Adem AVUNAN, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur."

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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