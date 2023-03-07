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Kayseri'de son dakika peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Kayseri'de son dakika peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Kayseri'de peş peşe deprem oldu. İncesu ve Hacılar ilçesinde 4 ve üzerindeki depremler paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli'den yapılan son deprem açıklaması...

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Kayseri'de deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat: 14:47'de  İncesu ilçesinde 4.7 saat:14:53'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ardından saat:14.48'de Hacılar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu bildirildi.

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