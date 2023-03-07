Kayseri'de son dakika peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Kayseri'de peş peşe deprem oldu. İncesu ve Hacılar ilçesinde 4 ve üzerindeki depremler paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli'den yapılan son deprem açıklaması...Abone ol
Kayseri'de deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat: 14:47'de İncesu ilçesinde 4.7 saat:14:53'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ardından saat:14.48'de Hacılar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu bildirildi.