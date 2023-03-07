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Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu

Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetiminde asbaşkanlık görevini yürüten ve Ağaoğlu'nun istifasının ardından şu anda ise bordo-mavili kulübe vekaleten başkanlık yapan Ertuğrul Doğan, yayımladığı metinle Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Doğan'ın paylaştığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Trabzonsporlular,
Öncelikle Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri ve bize öğrettiklerinden dolayı minnettar olduğumu vurgulamak isterim.

Başkanımız Ağaoğlu ve yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta sizlerin de desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef. Şu bilinmelidir ki yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve 'inadımız' tabii ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın.
Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonsporumuz'un başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun..."

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