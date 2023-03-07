Murat Kurum afet bölgesindeki hasarlı ve yıkık bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, 11 ili etkileyen deprem felaketinde 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu bildirdi. Kurum, 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletimizin her bir ferdi bu acıyı yüreğinde hissetti. Geride bıraktığımız karanlık gecenin izlerini silmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgesine sevk etmiş ve aynı anlayışla çalışacaktır.

Bakanlığımızda tüm ekiplerimizle Malatya'mızda hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek hem de Malatya'mızın inşasına yönelik istişarede bulunmak amacıyla bir araya geldik. Malatya'da yapılacak yerleşim yerlerine, sanayi alanlarına ilişkin görüşlerini dinledik ve kararlar aldık.

Biz seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Geçici barınma ve hasar tespit çalışmaları noktasında TOKİ'mizle özel sektörümüzle çadır kent kurulumundan sonra konteyner kentler, prefabrik yapıların inşa sürecini yönetiyoruz. Konteyner kentlerimizde sıcak sularımızı akacak, vatandaşlarımız günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları imkanlara sahip olacak. Malatya'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir'de hasar çalışmaları çerçevesinde binalara ekiplerimiz bir kez daha bakmaya başladı.

Depremden hasar alan toplam 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık, 232 bin 632 binanın da acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 2 ayda 11 il ve köylerde 309 bin konutun yapımı başlayacak

Asrın felaketinde bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu aldık. Cumhurbaşkanımızın da AFAD'la koordine ettiği ilgili bakanlarımızın, belediyelerimizin görebileceği en hızlı refleksi alarak depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvaya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."