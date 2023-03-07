BIST 5.439
DOLAR 18,91
EURO 20,15
ALTIN 1.116,11
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum afet bölgesindeki hasarlı ve yıkık bina sayısını açıkladı

Murat Kurum afet bölgesindeki hasarlı ve yıkık bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu açıkladı. 

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, 11 ili etkileyen deprem felaketinde 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu bildirdi. Kurum, 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletimizin her bir ferdi bu acıyı yüreğinde hissetti. Geride bıraktığımız karanlık gecenin izlerini silmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgesine sevk etmiş ve aynı anlayışla çalışacaktır.

Bakanlığımızda tüm ekiplerimizle Malatya'mızda hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek hem de Malatya'mızın inşasına yönelik istişarede bulunmak amacıyla bir araya geldik. Malatya'da yapılacak yerleşim yerlerine, sanayi alanlarına ilişkin görüşlerini dinledik ve kararlar aldık.

Biz seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Geçici barınma ve hasar tespit çalışmaları noktasında TOKİ'mizle özel sektörümüzle çadır kent kurulumundan sonra konteyner kentler, prefabrik yapıların inşa sürecini yönetiyoruz. Konteyner kentlerimizde sıcak sularımızı akacak, vatandaşlarımız günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları imkanlara sahip olacak. Malatya'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir'de hasar çalışmaları çerçevesinde binalara ekiplerimiz bir kez daha bakmaya başladı.

Depremden hasar alan toplam 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık, 232 bin 632 binanın da acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 2 ayda 11 il ve köylerde 309 bin konutun yapımı başlayacak

Asrın felaketinde bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu aldık. Cumhurbaşkanımızın da AFAD'la koordine ettiği ilgili bakanlarımızın, belediyelerimizin görebileceği en hızlı refleksi alarak depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvaya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un zemini sağlam ve zayıf yerleri! Prof. Okan Tüysüz tek tek açıkladı
İstanbul'un zemini sağlam ve zayıf yerleri! Prof. Okan Tüysüz tek tek açıkladı
Paintboll oynarken yaşandı! Mustafa'dan acı haber geldi
Paintboll oynarken yaşandı! Mustafa'dan acı haber geldi
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı istifa etti!
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı istifa etti!
Kemal Kılıçdaroğlu veda etti, Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı!
Kemal Kılıçdaroğlu veda etti, Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı!
Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi! '13. Cumhurbaşkanı adayı Bay Kemal'
Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi! '13. Cumhurbaşkanı adayı Bay Kemal'
4 kişi öldü! İki helikopter havada çarpıştı kazayı tesadüfen yolcu kaydetti
4 kişi öldü! İki helikopter havada çarpıştı kazayı tesadüfen yolcu kaydetti
MSB kara haberi duyurdu Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
MSB kara haberi duyurdu Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Gece yarısı tahta ararken hayat kurtardılar AFAD gönüllüsü anlattı
Gece yarısı tahta ararken hayat kurtardılar AFAD gönüllüsü anlattı
Kayseri'de son dakika peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
Kayseri'de son dakika peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
MSB acı haberi duyurdu; 1 asker şehit düştü
MSB acı haberi duyurdu; 1 asker şehit düştü
Kılıçdaroğlu aday oldu Cem Yılmaz gönderme yaptı: "Değerler loading"
Kılıçdaroğlu aday oldu Cem Yılmaz gönderme yaptı: "Değerler loading"
Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora imza attı
Sanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora imza attı