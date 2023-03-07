İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk seçim posteri! Afişte dikkat çeken kareler

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklarına başlayan Millet İttifakı seçimin ilk posterini paylaştı. Posterde, "Ben Kemal, geliyorum" sloganıyla son dönemlerde yaşanan sarsıcı olaylardan kareler yer aldı.

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Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti kürsüsüne bugün veda etti. Son konuşmasında oldukça duygu dolu anlar yaşayan Genel Başkan partililerden helallik isteyerek seçim çalışmalarının startını verdi.

Afişte dikkat çeken detaylar

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimler için çalışmalara kampanya ekibi Kılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları için kullanılacak olan afişte son dönemde yaşanan sarsıcı olaylardan kareler sunuldu. Hande Kader, Ali İsmail Korkmaz, Enes Kara, Sinan Ateş, Andımız, 128 milyar dolar, deprem vergileri, sağlıkçılar, bacakları kesilen yavru köpek, Boğaziçi direnişi, depremde hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba, çiftçiler ve Türk Lirası da yer aldı.