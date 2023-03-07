BIST 5.439
DOLAR 18,91
EURO 20,15
ALTIN 1.116,11
HABER /  GÜNCEL

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk seçim posteri! Afişte dikkat çeken kareler

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk seçim posteri! Afişte dikkat çeken kareler

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklarına başlayan Millet İttifakı seçimin ilk posterini paylaştı.  Posterde, "Ben Kemal, geliyorum" sloganıyla son dönemlerde yaşanan sarsıcı olaylardan kareler yer aldı.

Abone ol

Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti kürsüsüne bugün veda etti. Son konuşmasında oldukça duygu dolu anlar yaşayan Genel Başkan partililerden helallik isteyerek seçim çalışmalarının startını verdi.

Afişte dikkat çeken detaylar

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimler için çalışmalara kampanya ekibi Kılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları için kullanılacak olan afişte son dönemde yaşanan sarsıcı olaylardan kareler sunuldu. Hande Kader, Ali İsmail Korkmaz, Enes Kara, Sinan Ateş, Andımız, 128 milyar dolar, deprem vergileri, sağlıkçılar, bacakları kesilen yavru köpek, Boğaziçi direnişi, depremde hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba, çiftçiler ve Türk Lirası da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu
Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu
EGM açıkladı: Deprem provokasyonu yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
EGM açıkladı: Deprem provokasyonu yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Eminönü'nde raydan çıkan tramvay kaza yaptı!
Eminönü'nde raydan çıkan tramvay kaza yaptı!
Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti
Bakan Vedat Bilgin'den geçici işçi açıklaması Meclis'e intikal ettirdik
Bakan Vedat Bilgin'den geçici işçi açıklaması Meclis'e intikal ettirdik
Murat Kurum afet bölgesindeki hasarlı ve yıkık bina sayısını açıkladı
Murat Kurum afet bölgesindeki hasarlı ve yıkık bina sayısını açıkladı
İstanbul'un zemini sağlam ve zayıf yerleri! Prof. Okan Tüysüz tek tek açıkladı
İstanbul'un zemini sağlam ve zayıf yerleri! Prof. Okan Tüysüz tek tek açıkladı
Paintboll oynarken yaşandı! Mustafa'dan acı haber geldi
Paintboll oynarken yaşandı! Mustafa'dan acı haber geldi
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı istifa etti!
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı istifa etti!
Kemal Kılıçdaroğlu veda etti, Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı!
Kemal Kılıçdaroğlu veda etti, Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı!
Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi! '13. Cumhurbaşkanı adayı Bay Kemal'
Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilini değiştirdi! '13. Cumhurbaşkanı adayı Bay Kemal'