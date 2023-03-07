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Birlikte yaşadığı kadını yaka kartı ipiyle boğdu! Eda Evli cinayetinde katilin cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Birlikte yaşadığı kadını yaka kartı ipiyle boğdu! Eda Evli cinayetinde katilin cezası belli oldu

ORDU'da birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli isimli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 24 Mart tarihinde Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Şimşek (36) doğum günü gecesi kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eda Evli, cep telefonuna indirdiği KADES uygulaması ile polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.

Ekipler tarafından hareketsiz bulunan Eda Evli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede genç kadının iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Cinayet zanlısı bugün (7 Mart 2023) Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasında hakim karşısında çıktı. Duruşmada, öldürmeye niyetinin olmadığını ve pişman olduğunu savunan cinayet zanlısı Sinan Şimşek, önceki beyanlarını yineledi.

Mahkeme heyeti Sinan Şimşek’in haksız tahrike ilişkin beyanlarına itibar etmezken, cinayet zanlısı tahrik ve takdiri indirim uygulanmaksızın ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

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