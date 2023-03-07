Banyoda şok görüntü: Ünlü sunucu Kasie Hunt, kocasının müdahalesiyle doğurdu
Kasie Hunt'ın banyoda gerçekleştirdiği doğum dış basında geniş yer tuttu. CNN'de sunuculuk yaparak üne kavuşan Hunt, kocasının büyük çabasıyla doğurdu. İkinci kez anne olan ünlü sunucu, doğumdan hemen sonra banyoda çekilen fotoğrafı paylaştı.
CNN'de sunuculuk yapan Kasie Hunt, sadece 13 dakika süren doğum sancısının ardından banyosunun zemininde bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
Eşi Matthew Mario Rivera ile Mars (3) adını verdikleri bir oğlu bulunan Hunt, sezaryen doğum yapmayı planlıyordu. Bu sebeple, ikinci bebeklerinin doğumuna son derece hazırlıksız yakalandılar.
DailyMail'de yer alan habere göre; kızlarına Grey Hunt Rivera adını veren çiftten Kaise, bebeğin doğum hikayesini Instagram sayfasından paylaşarak, peş peşe fotoğraflar yayınladı.
Doğum sonrası banyoda çekilen fotoğraf
Hunt'ın paylaştıkları arasında, sunucunun acil servis ekibinden biri içeri girerken kucağında yeni doğmuş bebekle banyoda, yerde oturduğunu gösteren bir kare var.