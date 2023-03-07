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Başakşehir’de flaş ayrılık: 6 yıllık Caiçara dönemi sona erdi

Başakşehir’de flaş ayrılık: 6 yıllık Caiçara dönemi sona erdi

Medipol Başakşehir’de 6 yıllık Junior Caiçara dönemi sona erdi. Turuncu-lacivetli formayla 200 müsabakada 2 gol ve 22 asistlik performans sergileyen Caiçara, İstanbul ekibiyle 2019-2020 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüple bir çok başarıya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, 6 yıllık süreçte Başakşehir formasıyla 200 resmi mücadelede sahaya çıkarken, sergilediği 22 asist ve 2 gollük performansla İstanbul ekibinin en çok asist yapan savunma oyuncusu olma başarısını elde etti. Tecrübeli futbolcusu, İstanbul kariyerinde 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele etme fırsatı buldu.

Başakşehir kariyeri

2016-2017 sezonunda kadroya dahil edilen Caiçara, yarım sezon oynadığı ilk döneminde çıktığı 18 maçta takımına 4 asistlik katkı sağladı. 2017-2018 sezonunda da 42 karşılaşmada 8 asist üreten Çaiçara, bir sonraki sene ise 37 resmi mücadelede 2 asistlik bir katkı sağladı. Başakşehir’in Süper Lig’de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda toplam 44 maçta oynayan Caiçara, bu müsabakalarda 7 asist yaparak şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağladı. 33 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle tüm kulvarlarda 44 maç kaçırırken, sadece 9 karşılaşmada sahada yer alabildi. 2021-2022 sezonunda ise 28 müsabakada forma giyen Caiçara, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli isim, bu sezon ise 22 maçta 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı savunmacı, Başakşehir kariyerinde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle ise 59 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

En çok forma giyen 5 futbolcudan biri

Tecrübeli savunmacı, Medipol Başakşehir ismiyle Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan itibaren turuncu-lacivertli kulüpte en çok forma giyen 5 futbolcu arasında yer aldı. Başakşehir formasıyla 200 maçta görev alan Caiçara; Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Alexandru Epureanu ve Volkan Babacan’ın ardından turuncu-lacivertli formayı en çok sırtına geçiren 5. futbolcu konumunda bulunuyor.

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