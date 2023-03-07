Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek mi? Kılıçdaroğlu duyurdu
CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından gazetecilerle yaptığı sohbette genel başkanlıktan istifa etmeyeceğini, artık grup toplantısı yapmayacağını dile getirdi.Abone ol
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında veda mesajları sonrası istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Toplantı sonrası tebrikleri kabul eden Kılıçdaroğlu, parlamento muhabirleriyle odasında kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Basın mensupları, Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceğini sordu.
Haber Global muhabiri Saliha Çolak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmeyeceğini, artık grup toplantısı yapmayacağını dile getirdiğini söyledi.
Grup toplantılarının, toplum kesimleri ile Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapılacağı, ilk programın ise deprem bölgesine olacağı öğrenildi.
CHP lideri ayrıca, deprem bölgesine de bir ziyaret gerçekleştirilecek.