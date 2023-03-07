Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 17:18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 17.18'de merkez üssü Gürün ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Gürün ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.18'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gürün’ün yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Yuva köyü, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

Yuva köyü muhtarı Abidin Gürbüz, köyde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, hafif sarsıntı hissettiklerin söyledi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.