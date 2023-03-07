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ABD'de öğrenciye müstehcen fotoğraflarını gönderen kantinci aileye yakalandı!

ABD'de öğrenciye müstehcen fotoğraflarını gönderen kantinci aileye yakalandı!

ABD'de bir okul kantininde çalışan kadın, sosyal medya uygulamaları üzerinden ismi açıklanmayan 14 yaşındaki öğrenciyi 6 ay boyunca taciz etti. Müstehcen video ve ve fotoğraflarını öğrenciye gönderen kadın, bir süre sonra aileye yakalandı. Şikayet üzerine hakkında dava açılan kadın, aralarında "ilişki" olduğunu dile getirerek kendisini savundu. Rosafort isimli kadın 23 Mart'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletindeki bir okuldaki kantinde görev yapan Andie Paige Rosafort isimli bir kadın çalıştığı okuldan 14 yaşındaki bir öğrenciye cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

Rosafort’a ait çıplak fotoğraf ve videoları 14 yaşındaki öğrencinin telefonunda ailesinin bulması üzerine yapılan şikayetle birlikte kantinci hakkında soruşturma başlatıldı.

"İkinci dereceden cinsel saldırı"

Kantinde görev yapan Rosaford, ikinci dereceden cinsel saldırı ve reşit olmayan birini cinsel aktiviteye, yaralanmaya veya yaralanma riskine girmeye ikna etmek için bilgisayar kullanmak veya reşit olmayanın ahlakını bozmakla suçlandı.

100 bin dolar kefaret

31 yaşındaki kadın 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 891 bin TL) kefaretle ve kendi çocukları dışında reşit olmayanlarla teması olmaması ile artık sosyal medyayı kullanmasına izin verilmemesi şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaların ardından genç kadın, okuldaki yarı zamanlı işinden istifa etti. Suçsuz olduğunu iddia eden Rosafort, bir sonraki mahkemeye 23 Mart'ta çıkacak.

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