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Abdullah Avcı tazminat alacak mı? Kendisi açıkladı...

Abdullah Avcı tazminat alacak mı? Kendisi açıkladı...

Trabzonspor Teknik Direktörlüğü görevinden istifa eden Abdullah Avcı, yaptığı paylaşımla bordo-mavili kulüpten maddi bir talebi olmadan ayrıldığını açıkladı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, görevinden ayrıldığını açıkladı. Deneyimli teknik adam istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Avcı'nın istifasının ardından tazminat alıp almayacağı gündeme gelmeye başladı. Birçok taraftarın merak ettiği konuya Abdullah Avcı, kendisi açıklık getirdi. 

"Hiçbir maddi talebim olmadan"

Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarında, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşça kal deme vakti geldi." ifadelerini kullandı. 

Avcı'nın paylaşımında yer alan ifadelerim tamamı şu şekilde:

"Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi.

Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum.

Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan'a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın.

Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."

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