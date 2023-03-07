BIST 5.382
DOLAR 18,92
EURO 20,01
ALTIN 1.108,64
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'un teknik direktör adayı: Sergen Yalçın

Trabzonspor'un teknik direktör adayı: Sergen Yalçın

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktörlük için ilk düşünülen isim Sergen Yalçın oldu.

Abone ol

Trabzonspor'da istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Daha önce Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesi ve seçim kararı alması üzerine gündem seçime kaymıştı.

Ancak futbol takımının kötü gidişi sonrası Abdullah Avcı'nın da istifa kararı aldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Vole'de yer alan habere göre; Trabzonspor yönetiminin, teknik direktörlük için görüşeceği ilk adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

Çifte kupalı hoca

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve burada bir Süper Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde eden 50 yaşındaki teknik adam, Aralık 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Kariyerinde Sivasspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Malatyaspor olan Sergen Yalçın, sık sık A Milli Takım ve Konyaspor için de konuşulan isimlerden biriydi.

İlginç tesadüftür ki, Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da yerine Sergen Yalçın getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek
EYT'ye başvuranların sayısı 600 bini geçti
EYT'ye başvuranların sayısı 600 bini geçti
5 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
5 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Abdullah Avcı tazminat alacak mı? Kendisi açıkladı...
Abdullah Avcı tazminat alacak mı? Kendisi açıkladı...
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı! Pilotlar öldü
İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı! Pilotlar öldü
ABD'de öğrenciye müstehcen fotoğraflarını gönderen kantinci aileye yakalandı!
ABD'de öğrenciye müstehcen fotoğraflarını gönderen kantinci aileye yakalandı!
Başakşehir’de flaş ayrılık: 6 yıllık Caiçara dönemi sona erdi
Başakşehir’de flaş ayrılık: 6 yıllık Caiçara dönemi sona erdi
Akraba kavgasında kan aktı: Önce bıçaklandı sonra tabanca ile vuruldu!
Akraba kavgasında kan aktı: Önce bıçaklandı sonra tabanca ile vuruldu!
Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek mi? Kılıçdaroğlu duyurdu
Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek mi? Kılıçdaroğlu duyurdu
Hatay'da 80 yıllık zeytin ağacı depremde ikiye bölündü
Hatay'da 80 yıllık zeytin ağacı depremde ikiye bölündü
Olaylı Bursaspor Amedspor maçı ile ilgili yeni gelişme! 12 taraftar...
Olaylı Bursaspor Amedspor maçı ile ilgili yeni gelişme! 12 taraftar...