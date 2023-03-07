Trabzonspor'un teknik direktör adayı: Sergen Yalçın

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktörlük için ilk düşünülen isim Sergen Yalçın oldu.

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Trabzonspor'da istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Daha önce Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesi ve seçim kararı alması üzerine gündem seçime kaymıştı.

Ancak futbol takımının kötü gidişi sonrası Abdullah Avcı'nın da istifa kararı aldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Vole'de yer alan habere göre; Trabzonspor yönetiminin, teknik direktörlük için görüşeceği ilk adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

Çifte kupalı hoca

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve burada bir Süper Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde eden 50 yaşındaki teknik adam, Aralık 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Kariyerinde Sivasspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Malatyaspor olan Sergen Yalçın, sık sık A Milli Takım ve Konyaspor için de konuşulan isimlerden biriydi.

İlginç tesadüftür ki, Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da yerine Sergen Yalçın getirilmişti.