Meral Akşener’den CHP’nin HDP’yle görüşmesine yeşil ışık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile bakanlık alışverişinin mümkün olmadığını, CHP'nin HDP ile görüşmesine olumlu baktığını, ancak kendilerinin buna uzak duracağını belirtti.

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Türkiye bir yandan deprem felaketi sonrası kayıplarının yasını tutarak yaralarını sararken, diğer yandan da seçim atmosferine giriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

6'lı masada özellikle İYİ Parti tarafından tartışma konusu olan "HDP ile temas" sorusuna Meral Akşener'in yanıtı şöyle oldu:

"Bu dilin düzeltilmesi lazım"

Bir Abdullah Uçar vardı. İçim yanıyor. Kemal Bey'le ortak mitingler yaptım. Bursa'dan aday göstermişiz. Abdullah'ı çağırdım, mitinge çıkaracağım. Kemal Bey de yanımda. Başka arkadaşlar da var. 'Abdullah ne diyeceksin oğlum' dedim. 'Abla diyeceğim ki, Kürdüm amma PKK'lı değilim' dedi gözleri dolu. 'PKK ile nasıl mücadele ettiğimi dünya alem bilir' dedim. Dün ile bugün arasındaki fark bu. Abdullah diyor ki, 'Kürdüm amma PKK'lı değilim'. Bu dilin düzeltilmesi lazım. Bu dili başlatan sayın Erdoğan. Bu ucube sistemden kurtulacaksak, herkes bu gerçekliğin farkında olmalı.



"HDP ile bakanlık alışverişi olamaz"

Dün kavga edilmeyen konuda görüşme bile problem yaratıyorsa herkesin dikkat edilmesi lazım. O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil.



"CHP, HDP ile görüşebilir, ama bize getiremez"

Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez.