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Akşener, canlı yayında açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş gece saat 02.00'de evime geldiler

Akşener, canlı yayında açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş gece saat 02.00'de evime geldiler

İYİ Parti lideri Meral Akşener o süreçte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gece saat 02.00'de kendisini evinde ziyaret ettiğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin de bilgi veren Akşener, "Orada uzlaştık. Önce üçümüz uzlaştık" dedi.

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Geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklaması ile 6'lı Masa'dan kalktıklarını ifade eden, ardından ikna çalışmaları sonucu yeniden masaya dahil olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu canlı yayında süreçte yaşananlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş o gece ziyaret etmiş

Gece saat 02:15'te Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın evine gelerek kendisiyle görüştüklerini belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı: "Saat 02.15'te her iki belediye başkanı geldi. Ekrem Bey beni aradı, 22.30 gibi. 'Yola çıktım, Mansur Bey'i de alacağım, gelebilir miyim' dedi. 'Hayhay' dedim bir tek şey sordum; 'Kemal Bey'in bilgisi var mı?' dedim. Ben insanlara dikkat ederim. Sitenin girişine tembih etmiştim. Sonra haber çıktı. Beni değil iki belediye başkanını rencide eden haber. Kendileri talep etti, kendileri iptal etti. Gece soru sordum, siz bunu 'Kemal Bey'de izinli mi yapıyorsunuz', 'evet' dediler. Sonra dedim ki, ne olur ne olmaz size bir arkadaşımı göndereyim, onların arabasıyla gelin, en azından görünmeyin ne olur ne olmaz. Benim amacım bu ülkenin feraha çıkması.

"Önce üçümüz uzlaştık"

Geldiler, bazı seçenekler ileri sürdüler. İzin almadığım için söyleyemem. Kazanmaya odaklandığım için, bu iki arkadaşımızın popülaritesi benden fazla, doğrusunu konuşalım. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın mutlaka o süreçte aktif olmaları gerekiyor. Belediye başkanı görevi üzerinden yardım başka bir şey, ama bu işin içinde bu kampanyada ve sonrasında, kazanma halinden sonra taşın altına ellerini, gövdelerini koyacaklarının da ispatı lazımdı. Orada uzlaştık. Önce üçümüz uzlaştık."

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