Yapılandırma teklifi Meclis'te! 14 milyon kişiyi kapsıyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için mesai, Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Düzenleme 14 milyon kişiyi kapsıyor.

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Düzenleme ile vergi dairlerine olan 2 bin liranın altı tüm borçlar silinecek.

Sigorta primleri, öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş cezalarını taksitle ödeme imkanı sağlanacak. Borçlar peşin ödenirse yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. İdari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 indirim olacak.

Ceza puanı silinmesinde istisnalar

Teklife göre; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

14 milyonu ilgilendiriyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.