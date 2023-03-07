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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri nedeniyle İsrail'i kınadıklarını açıkladı.

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İsrail güçleri ve İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria'da Filistnlilere yönelik şiddet eylemlerini artırması, uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye'den de ölümlere yol açan şiddet eylemlerini kınayan bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada,

İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz
ifadelerine yer verdi.

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