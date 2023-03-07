Kayseri'de halk, depremlerden sonra akşamı parklarda geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de arka arkaya gelen depremlerle paniğe kapılan vatandaşlar parklara akın etti.

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Türkiye depremle mücadele ediyor. Büyük yıkımların yaşandığı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından 1 ay geçti.

Yaşanan depremlerin ardından 11 şehirde sessizlik hakim oldu.

46 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından çevre illerde de artçılar devam ediyor. Devam eden artçılar paniğe sebep oldu.

Kayseri'de 6 dakika arayla 3 deprem yaşandı

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kayseri'de saat 14.53'te yerin 12.8 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD, depremin merkez üssü olarak İncesu ilçesini işaret etti.

Bunun yanı sıra yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

Evlerine giremeyen vatandaşlar, parklarda kalıyor

4.7, 4.4 ve 4.3 şiddetindeki depremlerden sonra, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bazı vatandaşlar havanın kararmasıyla evlerine girmedi. Parklara akın eden vatandaşların bazıları da araçlarında zaman geçirdi. Tedbir almak için parklara geldiklerini söyleyen vatandaşlar, daha sonra evlerine geçeceklerini belirtti.