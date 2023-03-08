Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta görev yapan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada yaşanan kaza sebebiyle şehit düştü.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş'ta görev yapan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada geçirdiği kaza sonucu şehit düştü.
"Pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür"
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.
Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin.