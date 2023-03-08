Meral Akşener'den HDP'ye bir yeşil ışık bir ret! Milletvekili adayı olacak mı? HDP'ye bakanlık verilebilir mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya dönmüş olsa da HDP konusunda rezerv koydu. Kendisinin milletvekili adayı olmayacağını belirten Akşener, "CHP HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez, HDP'ye bakanlık mümkün değildir" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile görüşmesiyle ilgili bir onay bir de şerh koyan Meral Akşener, kendisinin milletvekili adayı olmayacağını ilan etti. Meral Akşener neden milletvekili adayı olmuyor?.. HDP'ye bakanlık verilebilir mi?..

Milletvekili adayı olmayacağım çünkü...

Yapılacak seçimlerde milletvekilliğine aday olmayacağını belirten Meral Akşener, bunun 'kazanmaya olan inancın' göstergesi olduğunu dile getirdi. Akşener, "Şu anda biz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımızı söyledik, dolayısıyla milletvekili olmayacağız. Ben kendi adıma söyleyeyim, milletvekili adayı olmaya kalksam bu işe inanmıyorum demektir. Yardımcılığını Kılıçdaroğlu atayacak. Hepimiz atanacağız aslında" dedi.

Her partinin bir bakanlığı var şu anda!

"Bakanlık konuşmadık, ben hiç itiraz etmedim. O kadar insan bir arada, sen büyüksün ben küçüğüm denemez, ayıptır" diyen Meral Akşener, "Her siyasi partiye seçim öncesi söz, şu bakanlık değil ama birer bakanlık... Altı siyasi partinin birer bakanlığı var şu anda..." ifadelerini kullandı.

HDP ile görüşebilir ama bakanlık olmaz

"CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" diyen Meral Akşener, "Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık" dedi.