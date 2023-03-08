Zafer Partisi'nde Ümit Özdağ'ın tek adamlığına isyan eden 7 isim istifa etti!

Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeleri olan İsmail Türk, Pertev Kasarcı, Canan Çakır, Bekir Şahin, Şahin Çakır, Orhan Ergin, Ertuğrul Kalafat yazılı bir açıklama ile istifa ettiklerini açıkladı.

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Ümit Özdağ'ın tek adam olarak hareket etmesine itiraz eden Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeleri olan İsmail Türk, Pertev Kasarcı, Canan Çakır, Bekir Şahin, Şahin Çakır, Orhan Ergin, Ertuğrul Kalafat yazılı bir açıklama ile istifa ettiklerini açıkladı.

Partiye yönelik sert ifadelerin bulunduğu açıklamada "lidere/başkana odaklı siyaset anlayışı" eleştirilerek "Üzülerek belirtiyoruz ki tek adamlık hastalığı milliyetçi vatansever kesimin en büyük şansızlığıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, partinin kullandığı dille ilgili de eleştiride bulunularak "deprem bölgelerine ziyaretler sırasında kullanılan kutuplaştırıcı ve ayırıcı siyasi üslup bizi ve bize gönül verenleri derinden etkilemiştir" denildi.