Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası İlk Cumhurbaşkanı anketi çıktı! ORC Araştırma yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İtitfakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin ardından ilk anket sonuçları geldi. ORC Araştırma'nın 4-6 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları ne durumda?..

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Millet İttifakı'nın 3 Mart'taki toplantısında yaşanan "ortak aday" krizinin aşılması ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'ya dönmesi sonrası ilk anketler yapılmaya başlandı.

İki isimden hangisine oy verirsiniz?

ORC Araştırma, Altılı Masa'daki hemen ardından 4-6 Mart tarihinde 28 ilde 1850 katılımcı ile CATI yöntemiyle araştırma yaptı. Ankette katılımcılara, "14 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda oyunuz bu 2 adaydan hangisine verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını uçurdular

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oy oranına ulaşırken, Cumhur İttifakı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2'de kaldı.