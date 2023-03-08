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Naci Görür, 5 il için uyardı! Erzincan, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas'ta depremler olacak ama...

Naci Görür, 5 il için uyardı! Erzincan, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas'ta depremler olacak ama...

KAYSERİ'de dün peş peşe meydana gelen depremlerin ardından ardından bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir” uyarısı yaptı. Görür bu depremlerin öyle büyük depremler olmayacağını ifade etti.

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Kayseri’nin Saraycık ve İncesu ilçelerinde meydana gelen 4.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir” diye uyardı. Görür, “Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır” notunu ekledi. İşte Görür'ün o açıklamaları... 

1717 depreminde 8 bin kişi öldü

- Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF’dan ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur.

- 1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur.

5 ilde depremler bekliyorum

- Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. 

Büyük deprem olacak, şu zamanda olacak...

Açıklamasının sonuna bir not ekleyen Naci Görür, "Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır. Saygıyla.” dedi.

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