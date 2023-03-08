Kılıçdaroğlu Muharrem İnce önerisini olumlu karşıladı Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi

CHP'nin eski genel başkanlarının Muharrem İnce'nin CHP'den milletvekili gösterilmesi önerisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olumlu baktı. Muharrem İnce'den ise “Dereyi görmeden paçaları sıvamam.” yanıtı geldi.

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CHP’nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıkları ziyarette Muharrem İnce'yi CHP listelerine dahil edilmesi önerisinde bulundu.

Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da olumlu karşılandığı belirtildi. Şimde CHP temsilcileri Memleket Partisi ile temasa geçecek.

Muharrem İnce teklifin ayrıntılarını bekliyor

tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, sıcak gelişmeye ilişkin son durumu "Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir" başlıklı yazısında aktardı.

Haberi duyar duymaz Muharrem İnce’ye aradığını yazan Aktaş, İnce'nin yanıtını paylaştı:

"Bana verdiği yanıt tecrübeli bir siyasetçi olarak kısa ve netti: “Dereyi görmeden paçaları sıvamam.”

"Eğer iki taraf anlaşırsa, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayacak.

Bir başka deyişle…. Altılı Masa’daki Akşener krizine çözüm aranırken, Kılıçdaroğlu’nun “Halil İbrahim Sofrası” olarak nitelendirdiği Masa’ya dolaylı da olsa Muharrem İnce de oturmuş olacak.

Her ne kadar Memleket Partisi’nin kamuoyu yoklamalarında oy oranı düşük görünse de, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Muharrem İnce’nin de destek vermesinin seçmen üzerinde psikolojik etkisinin önemli olduğu bir gerçek."