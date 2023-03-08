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Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'na 'dilin tutmasın inşaallah' diye beddua etti!

Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'na 'dilin tutmasın inşaallah' diye beddua etti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu açıkladı. O açıklamanın videosunu alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'na öfke saçıp beddua etti.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı 6'lı masada yaşanan krizin çözülmesiyle belli oldu. Liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oybirliğiyle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Açıklamayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. 

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyuran Saadet Partisi Genel Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hedef aldı. Karamollaoğlu’na beddua eden Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Benim inancıma düşmanlık eden adamı...

“Cenab-ı hak sana uzun ömür versin. Ama bu mübarek gecede benim inancıma bugüne kadar düşmanlık yaparak siyasi hayatını devam ettiren bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilân eden dilin tutmasın inşallah. Rabbim seni sevdiğin bu adamlarla haşretsin inşallah.”

Hızını alamayan Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu ile ilgili ikinci bir paylaşım daha yaparak, "SP'nin Erbakan Hocak zamanı sloganı "Hayra motor, şerre fren olmak, emperyalizme karşı durmak" idi. Temel geldi slogan: “şerre motor, hayra fren, batıya uşaklık” oldu… Bir de ekleme oldu: “Bacımın baş örtüsüne bez parçası diyen Kılıçdaroğlu'na payandalık”… Saadet'e yazık oldu..." dedi.

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