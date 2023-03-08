Sevgilisinin kocası basınca yarı çıplak pencereden böyle kaçtı

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan bir görüntüde ihaneti yakalayan bir eş ve sevgilinin yüzleşmesine yer verildi. Sevgilinin kocasının evi basması üzerine ne yapacağını bilemeyen adamın yarı çıplak bir şekilde camdan atladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

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Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran ihanet görüntülerinde sevgilisinin kocasının evi basması üzerine korkan aşık pencereden yarı çıplak bir şekilde atladı. Üzerinde sadece bir tişört bulunan adam aldatılan eşin palayla eve gelmesi üzerine canını kurtarmak için aksiyon filmlerini aratmayacak bir hareket yaptı. O anlar yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada gündem oldu

Adamın pencereden atlayarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Adam arabaların arasından yarı çıplak bir şekilde koşarak uzaklaşmaya çalışırken çevredekiler ise uzun bir süre duruma anlam veremedi.