BIST 5.378
DOLAR 18,93
EURO 19,97
ALTIN 1.104,80
HABER /  SPOR

Avrupa sahnesindeki 29. maç: Sivasspor, Fiorentina’ya konuk olacak

Avrupa sahnesindeki 29. maç: Sivasspor, Fiorentina’ya konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 29. maçına çıkacak.

Abone ol

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın İtalyan ekibi Fiorentina’ya konuk olacak. Artemio Franchi Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantaj sağlamak istiyor.

Avrupa sahnesindeki 29. maç
Sivasspor, Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 29. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa'da geride kalan 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Yiğidolar, ağlarında ise 50 gole engel olamadı.

Sivasspor’da 3 eksik
Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor’da 3 oyuncu yarınki maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa yarın kadroda yer alamayacak.
Rıza Çalımbay’ın kritik maça Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Gradel ve Caicedo ilk 11’i ile başlaması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
EYT'liye emeklilik başvurusunda ‘8 Kod’ uyarısı
EYT'liye emeklilik başvurusunda ‘8 Kod’ uyarısı
Sevgilisinin kocası basınca yarı çıplak pencereden böyle kaçtı
Sevgilisinin kocası basınca yarı çıplak pencereden böyle kaçtı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Amedspor maçı sonrası Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK’ya sevk edildi!
Amedspor maçı sonrası Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK’ya sevk edildi!
Erkan Baş'ı canlı yayında terleren soru: Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?
Erkan Baş'ı canlı yayında terleren soru: Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?
Bartın'da muhtar çocuk kıyafetinin üzerindeki notu görünce gözyaşlarını tutamadı
Bartın'da muhtar çocuk kıyafetinin üzerindeki notu görünce gözyaşlarını tutamadı
Canlı yayındayken Meral Akşener'i ters köşe eden tweet paylaşabilirim dedi sıraladı
Canlı yayındayken Meral Akşener'i ters köşe eden tweet paylaşabilirim dedi sıraladı
Kılıçdaroğlu Muharrem İnce önerisini olumlu karşıladı Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi
Kılıçdaroğlu Muharrem İnce önerisini olumlu karşıladı Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi
İstanbullular dikkat! Saat verildi metrolar çalışmayacak
İstanbullular dikkat! Saat verildi metrolar çalışmayacak
Meral Akşener'den HDP'ye bir yeşil ışık bir ret! Milletvekili adayı olacak mı? HDP'ye bakanlık verilebilir mi?
Meral Akşener'den HDP'ye bir yeşil ışık bir ret! Milletvekili adayı olacak mı? HDP'ye bakanlık verilebilir mi?
Naci Görür, 5 il için uyardı! Erzincan, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas'ta depremler olacak ama...
Naci Görür, 5 il için uyardı! Erzincan, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas'ta depremler olacak ama...