Kayseri’de vahşet! Taksi şoförünü aldığı yolcular öldürdü

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aracına aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.