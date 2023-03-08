AK Parti'de yeni istifa! "Hepsinden helallik istiyorum"

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aksu, “ 22 yıl önce başlayan bu kutlu yolculuğum devam ediyor ve devam edecek. Ve bizler makam ve mevkii gözetmeden cumhurbaşkanımız sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında saf tutarak yolumuza devam edeceğiz. Bu süreç hepimiz için hayırlar getirsin. Görevimiz boyunca üzdüğümüz kırdığımız vatandaşlarımız varsa hepsinden helallik istiyorum. Yine aynı şekilde benimde hakkım varsa helal ediyorum” dedi.