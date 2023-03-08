Meral Akşener, Ersan Şen'in gönlünü aldı! Adaylık için çağırıp yüzüstü bırakmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında arayıp cumhurbaşkanı adaylığını görüşmek için çağırdığı Prof. Dr. Ersan Şen, ile ilgili konuştu. Ersan Şen'e yaptığı teklif sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'evet' diyen Meral Akşener, yine Habertürk ekranlarında Ersan Şen'in gönlünü alacak cümleler kurdu. Ersan Şen'le görüşeceğini açıkladı.

Abone ol

Ekranların her konuda vazgeçilmez tartışmacısı hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'i, Habertürk canlı yayınında İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini arayıp "Adaylık konusunda ciddiysen gel görüşelim" dediğini açıklaması olay olmuştu. Kriz çözüldü ve Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edildiler.

Ersan Şen milletin diline düştü

Ersan Şen'in cumhurbaşkanı adaylığı hayalleri de suya düşerken, sosyal medyanın ve bazı köşe yazarlarının da diline düştü. Şahan Gökbakar, "Ersan Şen'e ne olacak şimdi!" diye sorarken, Ahmet Hakan, "Teselli mektubu" yazdı. Oyuncu Levent Üzümcü “Arada şu değeri harcadınız, bunu da unutmayacağız!” derken, yapımcı Armağan Çağlayan da “Olan Ersan Şen’e oldu. Adamla bir görüşselerdi bari” paylaşımı yaptı. Sosyal medyada Ersan Şen capsleri rekor kırdı.

Ersan Hoca'yı çok severim, görüşeceğim

Tüm bunların ardından Habertürk'te Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ersan Şen'in gönlünü okşayacak ifadeler kullandı. "Ersan Hoca'yı çok severim, değerli bulurum" diyen Meral Akşener, "Kendisinin fikirlerinden yararlanmayı çok istiyorum, ağırlamak istiyorum" dedi.