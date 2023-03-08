3 model piyasada yok! 400 bin TL'nin altında araç neredeyse kalmadı

Çip kriziyle artan araç fiyatları, aldı başını gitti. Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla 400 bin TL'nin altında sıfır araç neredeyse kalmadı. Sektörün öncüleri, 400 bin TL'nin altında 3 model araç olduğunu, bunların ise piyasada bulunmadığını ifade etti.

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Sıfır otomobil pazarında tedarik ve çip sorunu sürüyor. Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını ifade eden sektörün öncüleri, "Bu modeller arasanız da piyasada yok" dedi.

Sıfır araçlardaki tedarik sorunu devam ediyor

Otomobil piyasası uzmanları 2022’yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023’te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ediyor.

Sektördeki durumu ekonomist.com.tr'ye değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak” diyor.

Yalçın'ın piyasadaki son durumu ilişkin olarak verdiği bilgiler şöyle:

400 bin TL’nin altında sadece 3 adet araç kaldı.

400-500 bin TL’nin arasında 13 adet kaldı. Ortalama fiyatı: 459 bin TL

500-600 bin TL’nin arasında 28 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 544 bin TL

600-700 bin TL arasında 57 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 653 bin TL



A segmentinde sadece 14 araç kaldı.

B segmenti ortalama fiyat: 838 bin TL

C segmenti fiyat ortalaması: 1086 bin TL