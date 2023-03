Profesörden ürküten deprem açıklaması! Tsunami için de bakın ne dedi

Jeoloji Profesörü Selim İnan, Türkiye'de yaklaşık 500 tane haritalanmış fay olduğunu belirterek, "Adana'daki faylar enerji üretse dahi öyle 6,5'u geçecek bir deprem olmaz. Akdeniz'de büyük bir tsunami olacağını düşünmüyoruz. Denizin içinde geçen fayda meydana gelebilecek bir depremde belki ufak çaplı tsunami olabilir" dedi.

Jeoloji Profesörü Selim İnan, depremlerin olduğu bölgelerde yeniden depremin olabileceğini ancak bunun ne zaman olacağını bilemediklerini söyledi.

"Ufak çaplı tsunami olabilir"

Şu anda herkesin Adana’ya dikkat çektiğini kaydeden İnan, “Bazı bilim adamları ‘Adana’ya dikkat, şurada büyük bir deprem olacak’ gibi insanlarımızı da korkutuyorlar. Ne zaman deprem olacağını kimse bilemez. Orada şu anda faylar enerji üretse dahi öyle 6,5’i geçecek bir deprem olmaz. Çünkü 1998 yılında orada enerji boşaldı. Adana ve Akdeniz’in içi için öyle büyük bir deprem olacağını tahmin etmiyorum. Denizin içinden geçen bir Kıbrıs yayı var. Onun üzerinde meydana gelebilecek bir deprem de büyük olmaz ama kıyılarda ufak çaplı tsunami olabilir. Akdeniz’de büyük bir tsunami olacağını düşünmüyoruz. Olursa da sürpriz olur. Akdeniz’in deniz derinliği daha az. Tarihe baktığımızda bazı şehirlerimizde ufak çaplı tsunami izleri saptanmış ama öyle büyük ölçekli bir tsunami olacağını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

"Marmara'da bir enerji birikimi var"

Marmara’da kırılmamış bir fayın olduğunun altını çizen İnan, sözlerine şöyle devam etti:



“Hani diyoruz ya Kahramanmaraş’ta 500 yıl enerji birikti ve patladı diye. Burada da bir enerji birikimi var. Birinci olarak o bölgede depremlerin hangi aralıklarla olduğuna bakıyoruz. Bakıyoruz 1509’da deprem. Küçük kıyamet diyoruz. Arkasından 1766’da bir deprem daha oluyor ve ona da büyük kıyamet diyoruz. Arkasından 1884’de deprem oluyor. Bunlara baktığımız zaman aslında depremlerin hangi aralıklarla olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir diğer olay ise depremlerin batıya doğru göç sonucu. 1939’da Erzincan, ardından Erbaa, Ladik, Gerede, Bolu, Abant, Sakarya Adapazarı kırılıyor ve 1999’da Gölcük kırılıyor ve o tarihten itibaren fay Marmara’nın içerisine giriyor. Burada neresi kırılacak, orası kırılacak.

Bunlara bakarak burada bir enerjinin biriktiğini görüyoruz ve tarihsel gerçekler de bize o bölgede bir deprem beklendiğini söylüyor.

Ege’de de her zaman deprem olur. Ülkemizde yaklaşık 500 tane haritalanmış fayları var. Bu faylar aktiftir. Aktif demek her an deprem üretme riskine sahip faylardır. Dolayısıyla hele Ege’nin tamamına yakını doğu-batı doğrultulu faylarla kesildiğini görüyoruz. Bu faylarda o bölgelerde dünyanın en güzel ovalık alanlarını oluşturuyor. Dolayısıyla o bölgelerde her zaman deprem olabilir. Ancak oradaki fayların yapısından dolayı 7.0’dan düşük olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fayları yırtılma hareketleri yaptıkları için onlar daha büyük depremler üretirler."