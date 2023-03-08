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İstanbul'da yaşayan Şevval Nur 19 gündür kayıp! Genç kız en son bu mesajı atmış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yaşayan Şevval Nur 19 gündür kayıp! Genç kız en son bu mesajı atmış

İSTANBUL'da yaşayan 16 yaşındaki Şevval Nur Beyter'den ailesi 19 gündür haber alamazken, aile kızının Adana’ya gelmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Genç kızın en son arkadaşına "başım belada bana 8 bin lira lazım" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

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Anne ve babası ayrı olan 16 yaşında İstanbul’da yaşayan Şevval Nur Beyter’den annesi Nursel Sarı (33) bir türlü haber alamıyor. 17 Şubat günü evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızının canından endişen eden anne Sarı, kızının en son bir arkadaşına “başım belada bana 8 bin lira lazım” diye mesaj attığını söyledi.

Anne Sarı bu mesaj nedeniyle kızının hayatından endişe ettiğini 19 gündür haber alamadıklarını belirterek, “Kızım Adana’ya gitmiş olabilir. Daha önce de evden ayrılmış Adana’da arkadaşlarının yanında bulmuştuk. Şimdi yine orada olabilir. Ama kaybolduğu günden bu güne haber alamıyoruz. Ne olur kızımı gören haber versin” dedi.

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